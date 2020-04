Leiden

Bokszak in speeltuin Hoflaan gaat in vlammen op

Een bokszak in de speeltuin aan de Hoflaan in Leiden is zaterdagavond in vlammen opgegaan. Het gaat om materiaal van sportschool Team Atlas, die de boksspullen tijdelijk buitenzette zodat mensen ondanks de sluiting van de sportschool toch nog kunnen trainen.