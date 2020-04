Een man uit Leiden is woensdag gewond geraakt bij een val in een beerput in de achtertuin van zijn woning aan de Besjeslaan. De brandweer moest eraan te pas komen om de bewoner uit de put te halen.

De Leidenaar was bezig met het reinigen van de beerput in de achtertuin van zijn woning, toen hij erin viel. Hij was in een dusdanige benarde positie terechtgekomen, dat de brandweer met spoed ter plaatse moest komen.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.