Een groep ondernemers uit de Leidse regio heeft zich tijdelijk verenigd onder de naam Team Horizon om sterk en weerbaar uit de coronacrisis te komen.

Het gaat om onder anderen organisatieadviseurs, bestuurders en conceptontwikkelaars. Het initiatief komt van Bureau Nuiver, in samenwerking met de organisaties PLNT, AREA071 en Daylight.

Er wordt gewerkt in gevarieerde teams die met ondernemers zullen meedenken over problemen die nu zijn ontstaan. "Want hoe lastig deze tijd ook is, het is ook een moment waarop nieuwe kansen ontstaan. De coronacrisis zal de manier waarop we winkelen, reizen, werken en kopen blijvend veranderen. Stilstaan is dus geen optie", vinden de initiatiefnemers.

Het team helpt ondernemers om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en ontwikkelt een strategie voor de korte termijn. Tegelijkertijd wordt ook geprobeerd om nieuwe kansen te vinden en die te testen. Zo zal er aandacht zijn voor de veranderende vraag van de consument en welke scenario's daarbij passen.

Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Leiden en het Ondernemersfonds.

