Bij het voormalige woonhuis van de Leidse hoogleraar volkenrecht en verzetsheld Benjamin Marius Telders is maandag zijn 75e sterfdag herdacht.

Sinds vijf jaar wordt er op de sterfdag van professor Telders een krans gelegd bij zijn voormalig woonhuis aan het Rapenburg.

Hoogleraar Europees Recht Rick Lawson en praeses Thomas Huttinga van Volkenrechtelijk Dispuut Professor mr B.M. Telders hebben een krans gelegd.

Twee uur later was er een tweede korte plechtigheid toen Jos van den Broek, emeritus hoogleraar Wetenschapscommunicatie, ook een krans kwam leggen. Van den Broek was vijf jaar geleden de initiatiefnemer van de jaarlijkse kranslegging.

Telders' levensloop

Telders was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een van de opstellers van Het Leidsche Senaatsprotest, waarin hij samen met toenmalig rechtendecaan professor Cleveringa streed tegen de zogenoemde Ariërverklaring.

In 1938 uitte Telders al kritiek op de reactie van Nederland op de Kristallnacht. In oktober 1940 veroordeelde hij de schendingen van het recht door de bezetter. Hij steunde op 26 november 1940 openlijk het protest van professor Cleveringa tegen het ontslag van hun Joodse collega E.M. Meijers. Daarop werd Telders op 18 december 1940 gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen.

Via diverse kampen kwam hij terecht in concentratiekamp Bergen Belsen waar hij op 6 april 1945 op 42-jarige leeftijd overleed aan vlektyfus, negen dagen voor het kamp werd bevrijd.

Symposium niet doorgegaan

Een symposium dat afgelopen zaterdag ter ere van Telders zou worden gehouden is noodgedwongen uitgesteld. De tweehonderd deelnemers krijgen later te horen wanneer het alsnog georganiseerd gaat worden.

Wat wel door kon gaan is de uitgave van een gedenkboek, genaamd Ben Telders.