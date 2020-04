GGD heeft een testlocatie geopend naast het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp om zorgmedewerkers in de regio te testen op het coronavirus.

Het gaat om een zogeheten drive-in-locatie. Dat houdt in dat de zorgmedewerker in een auto naar de testlocatie komt. De medewerker kan in het voertuig blijven zitten terwijl hij getest wordt. Binnen 48 uur ontvangt de medewerker de uitslag. Als de uitslag negatief is per e-mail, anders telefonisch.

De testlocatie is een samenwerking tussen de GGD Hollands Midden, SCAL Medische Diagnostiek en het Alrijne Ziekenhuis en is bedoeld voor zorgmedewerkers uit de regio Hollands Midden die werkzaam zijn in andere zorginstellingen dan ziekenhuizen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huisartsen of medewerkers in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, bij verpleeghuizen en bij de GGZ.

Via een telefonische intake wordt bepaald of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor de test. Zorgmedewerkers die meer dan 38 graden koorts hebben komen nog niet in aanmerking voor de test. De GGD verzoekt hen thuis te blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn.

