De Partij voor de Dieren in Leiden roept in een serie schriftelijke vragen het stadsbestuur op om de rattenklemmen uit het losloopgebied voor honden bij het Tine Tammespad en in de Stevenshof te verwijderen.

De partij vindt het bovendien onwenselijk dat dieren die voor schade of overlast zorgen, worden gedood. "Het doden van dieren om schade of overlast te bestrijden is niet duurzaam, niet effectief en niet diervriendelijk", zegt fractievoorzitter Martine van Schaik.

Ze wil dat het college in gesprek gaat met het hoogheemraadschap van Rijnland om te kijken naar alternatieven voor het voorkomen van overlast door muskusratten. Ze vraagt zich bovendien af welke schade de muskusratten in de wijk veroorzaken en of dat niet op een andere manier voorkomen kan worden.

Dat de klemmen in een losloopgebied voor honden zijn geplaatst, is volgens de Unie van Waterschappen de verantwoordelijkheid van de gemeente. "Wij hebben het nummer dat op de borden staat gebeld en een medewerker gaf aan dat de gemeente Leiden het beleid aan moest passen als er klemmen geplaatst zijn", aldus van Schaik.

De Partij voor de Dieren wil in elk geval dat de gemeente het waterschap vraagt om de klemmen direct te verwijderen. Ook op eventuele andere plekken waar muskusrattenklemmen zijn geplaatst, zouden deze weggehaald moeten worden.