Museum Voorschoten organiseert een digitale versie van de rondleiding langs de tentoonstelling Dorp in Oorlogstijd en de lezingencyclus ter ere van 75 jaar bevrijding.

Het museum is gesloten als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Voor de digitale rondleiding kunnen bezoekers gebruikmaken van een livestream. Waar normaal een kaartje 4 euro kost, betalen bezoekers nu 2,50 euro.

Historisch onderzoeker Sierk Plantinga begint woensdag met een lezing over mannen en vrouwen uit de regio die in oorlogstijd de oversteek maakten van Nederland naar Groot-Brittannië.

Op zaterdag 18 april kunnen bezoekers vanaf de bank of tuinstoel een kijkje nemen in het museum langs de tentoonstelling Dorp in Oorlogstijd. Ook is het mogelijk om vragen te stellen aan rondleider Jan Koster.

Op 29 april is een lezing van Nieske Vergunst en Lisanne Mathijssen die zullen vertellen over hun boek Oorlogsbrieven. Op woensdag 27 mei geeft Peter Kegel een lezing over het boek De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans dat zich deels in Voorschoten afspeelt.

De laatste lezing wordt gegeven door Ruud Braggelaar in juni. Een specifieke datum is nog niet bekend.

