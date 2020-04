Een bokszak in de speeltuin aan de Hoflaan in Leiden is zaterdagavond in vlammen opgegaan. Het gaat om materiaal van sportschool Team Atlas, die de boksspullen tijdelijk buitenzette zodat mensen ondanks de sluiting van de sportschool toch nog kunnen trainen.

De brandweer werd rond 22.00 uur gealarmeerd. Bij aankomst bleek de bokszak in lichterlaaie te staan. Ook de lantaarnpaal waaraan hij bevestigd was, was al flink beschadigd. Hoewel de brandweer de brand snel onder controle had, is van het sportmateriaal niets meer over.

Het is de tweede van vier bokszakken die in anderhalve week tijd ter ziele is gegaan. In een parkje in de Stevenshof werd een bokszak van Team Atlas eerder al opengescheurd.

Hoewel niet vaststaat dat het om vandalisme gaat, ziet een woordvoerder van de sportschool weinig andere mogelijke oorzaken. "Ik denk gewoon verveling, het is makkelijk in brand te steken."

Ze baalt ervan dat hun initiatief op deze manier ten einde loopt. "Dit was de ideale manier om toch nog te kunnen trainen, die wordt de sporters nu afgenomen."