In een woning aan de Floresstraat in Leiden is vrijdagavond een brand ontstaan doordat een lamp aan het plafond uit het niets vlam vatte.

De brand ontstond rond 19.45 uur. Nadat de lamp vlam had gevat, sloeg de brand over naar het plafond. De inmiddels gearriveerde brandweer heeft de brandende lamp van het plafond getrokken en naar buiten gebracht.

Een deel van het plafond moest worden opengebroken om bij de brandhaard te komen. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak geweest.

Er zijn geen gewonden gevallen.