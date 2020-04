Drie Leidse studenten hebben met de hashtag #snorona een actie opgezet om het Rode Kruis te steunen tijdens de coronacrisis.

De actie begon als ludiek plan om in de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn de snor te laten staan, maar inmiddels doen er hele studentenhuizen aan mee en verspreidt de hashtag zich via Instagram razendsnel verder door Nederland.

"Het begon toen we in quarantaine gingen", vertelt Christiaan van der Wagt, een van de initiatiefnemers. "We hadden bedacht dat we toch nergens heen hoefden en het leek ons leuk om te zien hoeveel mensen eraan mee zouden doen."

Er werd een Instagram-account opgericht en de boodschap werd via studentenverenigingen verspreid. Onder de studenten zelf denkt Van der Wagt dat er nu zo'n honderd deelnemers zijn, maar waarschijnlijk doen er veel meer mensen mee. "

'Alle beetjes helpen'

"Als ik nu door de supermarkt loop zie ik ineens allemaal mensen met snor. Dat was voorheen niet, snorren zijn op dit moment niet echt 'in'." Ook ontstaan er nieuwe Instagram-accounts die dezelfde boodschap uitdragen buiten de studentenwereld.

De studenten hebben het Rode Kruis als goed doel aan hun actie gekoppeld. Van der Wagt: "Dat plaatsen we bij al onze posts. Studenten doneren over het algemeen niet heel veel, maar alle beetjes helpen."

Christiaan van der Wagt bedacht de actie samen met Rutger van der Spank en Jelle Keijser.

