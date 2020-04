Ex-waterpolocoach Koen P. uit Leiden gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor verkrachting, ontucht en aanranding van meerdere jonge waterpolospeelster.

Dat bevestigt de Haagse rechtbank vrijdag, meldt Omroep West.

De 34-jarige P. werd op 19 maart veroordeeld tot zes jaar cel, maar de ex-waterpolocoach heeft de meeste aantijgingen ontkend.

"Het beeld is dat ik een machtlustig monster ben, dat ben ik niet. Ik wilde nooit iemand schade toebrengen." Echter is volgens de rechter bewezen dat P. zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL heeft misbruikt om jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen.

De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. Later deden nog eens vier meiden aangifte.

Slachtoffers hopen op hogere straf

Justitie had acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geëist tegen P. De uiteindelijke straf viel lager uit omdat de rechtbank de aanklacht van twee meisjes niet bewezen vond. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet in hoger beroep te gaan.

Advocaat Richard Korver, die de meeste slachtoffers bijstaat, laat in een reactie weten dat zijn cliënten nu hopen op een hogere straf. "Het is een risico. Het komt steeds vaker voor dat het hof zwaarder straft. Daarnaast geeft het feit dat Koen P. in beroep gaat aan dat hij geen inzicht heeft in het laakbare van zijn handelen", aldus Korver.