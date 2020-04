Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden toont online de net nieuw aangekochte Vikingring van meer dan duizend jaar oud. De ring is niet te bezoeken omdat het museum tijdelijk gesloten is als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus.

Het Rijksmuseum van Oudheden kocht vlak voor de tijdelijke sluiting van het museum een eeuwenoude in Nederland gevonden Vikingring. De ring werd in december 2019 met een metaaldetector gevonden in een maisveld in de kop van Noord-Holland. Het museum kocht het sieraad wat nu onderdeel is geworden van de Rijkscollectie van het museum.

De kop van Noord-Holland was vanaf de negende eeuw een uitvalsbasis voor Vikingen uit Scandinavië voor plundertochten naar verder landinwaarts gelegen steden. Omdat de ring een losse vondst is, gaat de conservator van het museum Annemarieke Willemsen er vanuit dat een viking de ring heeft verloren tijdens zijn verblijf in het gebied.

De ring lijkt erg op een gouden Vikingring uit Friesland, die zich in het Fries Museum bevindt.

Met een doorsnede van 25 millimeter is de ring erg groot om aan een vinger te dragen. Daarom is het vermoedelijk geen vingerring, maar een miniatuurversie van dikke gedraaide halsringen die in Scandinavië bekend zijn.