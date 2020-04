Door een gesprongen waterleiding zijn het leegstaande pand van Hundson's Bay en fietsenstalling de Waagstalling aan de Aalmarkt in de Leidse binnenstad maandagochtend zo'n 1,5 meter onder water komen te staan.

Vermoedelijk gaat het om de waterleiding van de cv van de sprinklerinstallatie. In de kelder van het pand van Hudson's Bay staat daardoor zo'n 1,5 meter water. Ook in de Waagstalling staat er water.

De brandweer is ter plaatse om via een zijdeur van het pand met een waterzuiger het water weg te pompen. Zo'n pompwagen kan ongeveer 7.000 liter water per keer wegpompen. Na een half uur was de wagen al drie keer gevuld geweest. Het water was toen ongeveer een halve meter gezakt.

In het pand opent later deze maand een winkel van Action. Die zou eigenlijk woensdag opengaan, maar vanwege de coronacrisis was dat al uitgesteld tot 24 april. Of de winkel nog steeds op die datum open kan, zal duidelijk moeten worden als al het water uit het pand is gepompt en de schade is opgenomen.