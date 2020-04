In Leiden is het vanaf vrijdag 12.00 uur verboden om sanitaire voorzieningen bij recreatieve locaties geopend te houden. Ook alle vormen van recreatieve overnachtingen zijn tot in elk geval 10 mei verboden vanwege de coronacrisis.

Dat is een belangrijke extra maatregel die de Leidse burgemeester Henri Lenferink als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden donderdag heeft genomen.

Het gaat bij de sanitaire voorzieningen om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieve locaties. Verder mogen alleen hotels nog 'recreatief nachtverblijf' aanbieden. Ook het aanbieden van nachtverblijf voor seizoensarbeiders valt niet onder het verbod.

In Leiden en omgeving wordt vooral de kamerverhuur en aanbieders van bed & breakfast door de nieuwe maatregel getroffen. Ook campings en jachthavens moeten sluiten of, als ze nog niet open waren, moeten ze dicht blijven.

'Verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding'

Lenferink is van mening dat op de genoemde locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht kan worden genomen.

Ook vreest hij dat door het gemeenschappelijk gebruik contactbesmetting plaats zal vinden. "Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus."

