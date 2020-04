Actiegroep Leidenvoor14 heeft woensdag een actie voor het supermarktpersoneel bij de Albert Heijn op het Bevrijdingsplein in Leiden gehouden. Met stoepkrijt is "Vakkenvullers we kunnen niet zonder jullie" op de grond geschreven.

"In deze crisis zien we ineens hoe belangrijk winkelpersoneel is", zei actievoerder Ruben Bres.

De actie is niet alleen om de werknemers in het zonnetje te zetten, maar ook om te pleiten voor een hoger minimumloon. "Het minimumloon is nu euro 9,54 bruto per uur. Wij willen dat dat omhooggaat naar veertien euro."

De Albert Heijn liet medewerkers naar buiten gaan voor een foto met de stoepkrijttekst. Bres legt uit hoe belangrijk die waardering is: "Klanten worden boos als ze verplicht een mandje of karretje moeten pakken. Medewerkers krijgen veel ellende over zich heen."

Volgens Bres is het niet meer dan redelijk dat het minimumloon omhooggaat: "Bij de Albert Heijn verdienen werknemers wel iets meer dan het minimumloon, maar nog geen veertien euro. In deze crisis zien we hoe hard deze medewerkers nodig zijn en dat ze dus best wat meer mogen verdienen."

Albert Heijn plaatst bewerkte foto online

Opvallend genoeg plaatste de Albert Heijn in eerste instantie een foto op Facebook waarbij de tekst "minimumloon 14 euro" was weg-gefotoshopt. Dat bericht is inmiddels verwijderd.

Een woordvoerder van Albert Heijn noemt het bewerken van de foto een "onhandige maar begrijpelijke actie". "De winkel is blij met de vele steunbetuigingen aan de collega's."

Bres is van plan wekelijks bij een Leidse supermarkt te gaan stoepkrijten. "En iedereen kan natuurlijk meedoen. Maak een mooie tekening op de stoep om te laten zien dat we supermarktmedewerkers waarderen en steunen in deze tijd."