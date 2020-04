Een Albert Heijn-filiaal in Leiden krijgt op sociale media veel kritiek, omdat de winkel een foto van een corona-actie voor vakkenvullers heeft bewerkt. Op de foto staat een met stoepkrijt geschreven pleidooi voor een hoger minimumloon, maar dat heeft de winkel met een fotobewerkingsprogramma verwijderd.

De actiegroep Leiden voor 14 hield woensdag een actie voor het supermarktpersoneel bij de Albert Heijn-vestiging op het Bevrijdingsplein in Leiden. Op de grond stond: "Vakkenvullers we kunnen niet zonder jullie. Minimumloon 14 euro." De Albert Heijn liet medewerkers naar buiten gaan om een foto van de tekst te maken.

De winkel deelde op Facebook een foto van de stoep zonder de tekst over het minimumloon. Dit gedeelte was digitaal weggepoetst. Inmiddels is de foto verwijderd.

Een woordvoerder van Albert Heijn geeft toe dat de foto is bewerkt. "De winkel is blij met alle steunbetuigingen. Maar het weghalen van een deel van de tekst was niet handig, dat ziet de winkel nu ook", schrijft de NOS.

Actie moet vakkenvullers hart onder de riem steken

De actie was bedoeld om vakkenvullers in het zonnetje te zetten, laat actievoerder Ruben Bres weten. "Klanten worden boos als ze verplicht een mandje of karretje moeten pakken. Medewerkers krijgen veel ellende over zich heen."

Het idee om de oproep op de stoep de schrijven, kwam van vakbond FNV, schrijft de NOS. De vakbond pleit voor een landelijk minimumloon van 14 euro.

Volgens Bres is het niet meer dan redelijk dat het minimumloon omhooggaat. "Bij de Albert Heijn verdienen werknemers wel iets meer dan het minimumloon, maar nog geen 14 euro. In deze crisis zien we hoe hard deze medewerkers nodig zijn en dat ze dus best wat meer mogen verdienen."

Bres is van plan om wekelijks bij een Leidse supermarkt met stoepkrijt een boodschap achter te laten. "En iedereen kan natuurlijk meedoen. Maak een mooie tekening op de stoep om te laten zien dat we supermarktmedewerkers waarderen en steunen in deze tijd."

