Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt op dit moment het hardst in de regio’s Leiden en Den Haag. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen RTV Rijnmond.

"Ik maak me zorgen, we hebben de extra bedden heel hard nodig", aldus Gommers. Er wordt in het hele land gewerkt aan een uitbreiding tot 2.400 ic-bedden, die komende zondag klaar moet zijn.

"Wat je nu ziet, is dat het aantal opnames in Brabant een klein beetje daalt, maar in Zuid-Holland, vooral in de regio's Den Haag en Leiden, zie je nu de grootste stijging in het aantal coronapatiënten in de afgelopen dag", zegt Gommers.

Gommers denkt al na over wat er moet gebeuren als de ic-afdelingen in Zuid-Holland vol komen te liggen: "We hebben eerst Brabant 'leeggehaald' om de patiënten te verspreiden. Als Zuid-Holland nu onverhoopt de volgende provincie is, moeten wij onze patiënten ook weer verspreiden over de rest van Nederland. Uiteindelijk ligt heel Nederland vol. Dan wordt het wel heel kritiek".

Gommers geeft echter aan dat de situatie nu nog onder controle is, omdat er goed opgeschaald wordt.

