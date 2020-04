De Leiden Marathon die dit jaar niet door zou gaan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, vindt op een digitale manier toch zijn doorgang.

Via een speciaal ontwikkelde app kunnen deelnemers op 10 mei meedoen met de 10 kilometer die op een zelfgekozen parcours plaatsvindt. Alle resultaten worden via de app verzameld en in een ranglijst geplaatst. Ook ontvangen de deelnemers achteraf een certificaat.

Met de alternatieve 10 kilometer hoopt de Leiden Marathon hardloop- en wandelliefhebbers een mooi alternatief te bieden. Scheffer: "We willen weer wat lol brengen in het leven van hardlopers en wandelaars. Natuurlijk kun je ook op de fiets stappen en een wereldrecord 'lopen', maar daar beduvel je alleen jezelf maar mee."

De keuze om mensen alleen 10 kilometer te laten lopen is gebaseerd op de woorden van premier Rutte. "We hebben gehoord dat we best een luchtje mogen scheppen", zegt Scheffer. "Wij vinden dat 10 kilometer daar onder valt, maar een halve of hele marathon lopen, noemen wij geen luchtje schepen meer."

Scheffer gaat uit van een paar duizend deelnemers. Er is geen maximum aantal. De enige voorwaarde voor deelname is dat een loper of wandelaar op 10 mei tussen 10.00 en 12.00 uur start. De app houdt vervolgens alle gegevens bij. Ook kunnen er foto's en video's via de app worden toegevoegd en kan alles worden gedeeld op sociale media.

