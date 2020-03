Het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp heeft in twee weken tijd een complete verbouwing ondergaan. Het aantal intensivecareplekken is verdubbeld en het ziekenhuis is volledig aangepast voor de opvang van coronapatiënten.

"We hebben nog nooit iets van deze omvang meegemaakt", zegt Peter Jue, lid van de Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep.

Dankzij de verbouwing komen coronapatiënten en reguliere patiënten niet meer met elkaar in contact. "Het belangrijkste is dat we de zorg voor coronapatiënten helemaal gescheiden willen houden van onze reguliere zorg. Het moet veilig zijn voor de andere patiënten maar ook veilig voor onze medewerkers. Daar hebben we twee aparte straten voor moeten inrichten, zodat al het verkeer helemaal gescheiden is."

Het gaat om bijvoorbeeld een aparte post voor de huisartsen, maar ook om een aparte kliniek waar mensen compleet veilig en geïsoleerd kunnen worden opgenomen.

De grootste verbouwing vond plaats in het operatiecomplex. "Hier hebben we een tweede intensivecareafdeling voor coronapatiënten gemaakt. Een ingrijpende operatie. Hiermee hebben we ruim een verdubbeling van onze intensivecarecapaciteit kunnen realiseren."

