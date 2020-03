Een auto die geparkeerd stond op het Lakenplein in Leiden is in de nacht van maandag op dinsdag volledig verwoest door een autobrand.

De brandende auto veroorzaakte ook flinke schade aan de auto die ernaast stond geparkeerd.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Een week eerder raakte een auto zwaar beschadigd door brand in de Floresstraat in Leiden.