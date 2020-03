Leiden

Leidse burgemeester ziet weinig ruimte voor inhalen afgelaste evenementen

Volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink is er 'weinig' ruimte om evenementen die tot 1 juni zijn afgelast later in het jaar in te halen. Volgens hem is het aantal evenementen in de regio dusdanig hoog, dat het eventueel inhalen een te grote belasting zou betekenen voor de politie en leefbaarheid van de stad.