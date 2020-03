Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft besloten na twee jaar het contract met coach Rolf Franke niet te verlengen.

"De club wil in de toekomst terug naar een werksituatie waar we een voltijds coach kunnen inzetten. Deze functie combineren met een voltijdsbaan is voor ZZ Leiden niet de optimale situatie gebleken", aldus Marcel Verburg, voorzitter van de ploeg uit de Dutch Basketball League.

"Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we in goede verstandhouding met Rolf gewerkt. Hij is een winnaar en heeft de club de eerste prijs bezorgd sinds 2013", verwijst Voorburg naar de bekerwinst van vorig jaar. "Daar zijn we hem natuurlijk enorm erkentelijk voor."

In zijn eerste seizoen als coach leidde Franke Zorg en Zekerheid Leiden Basketball naar de eerste plaats in de reguliere competitie, de halve finale van de play-offs, de laatste 16 van de Europe Cup en winst in het NBB Bekertoernooi.

Het afgelopen seizoen bereikte Zorg en Zekerheid Leiden Basketball opnieuw de laatste 16 in de Europe Cup, maar waren de resultaten in de nationale competities grillig. Vanwege de coronacrisis werd het seizoen voortijdig beëindigd.