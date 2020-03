De campagne Jaar van het Dak is maandag officieel van start gegaan in Leiden. De actie is bedoeld om bewoners en bedrijven te stimuleren hun dak te vergroenen of verduurzamen.

In de komende maanden verschijnen op sociale media en de campagnewebsite tips om deze doelen te behalen. Ook zullen wijkambassadeurs tijdens online spreekuren vragen beantwoorden over bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen.

Later in het jaar zullen ook fysieke bijeenkomsten worden gepland. Hier kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld van dichtbij zien wat een groen dak is, wat de voordelen ervan zijn en hoe deze kunnen worden aangelegd.