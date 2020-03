De campagne ‘Jaar van het Dak’ is maandag officieel van start gegaan in Leiden. De gemeente Leiden, PLNT en RAP zijn de organisatoren en willen in een jaar tijd zoveel mogelijk bewoners en bedrijven activeren om iets met hun dak te doen: van groene daken en daktuinen tot zonnepanelen en wonen op het dak.

Leiden heeft veel ongebruikt dakpotentieel. Op grote en kleine daken liggen kansen op het gebied van duurzaamheid, vergroening, verstedelijking en de lokale economie

De komende maanden verschijnen op sociale media en de speciale campagnewebsite allerlei tips om Leidse bewoners en ondernemers te inspireren en ze te helpen. Ook worden wijkambassadeurs bijgeschoold tot ‘dakcoach’. In speciale online spreekuren bieden zij ondersteuning door vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen.

Later dit jaar komen ook fysieke bijeenkomsten op de kalender, te beginnen met de opening van ‘the Showroof’ op PLNT The Field bij Leiden Centraal. Hier kunnen geïnteresseerden straks van dichtbij zien wat een groen dak is, en hoe je het aanlegt, bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen.