Volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink is er 'weinig' ruimte om evenementen die tot 1 juni zijn afgelast later in het jaar in te halen. Volgens hem is het aantal evenementen in de regio dusdanig hoog, dat het eventueel inhalen een te grote belasting zou betekenen voor de politie en leefbaarheid van de stad.

Door de coronacrisis zijn onder andere Koningsdag, Bevrijdingsdag, de Singelloop en de Leiden Marathon afgelast.

De inzet van politie en handhaving vormde al voor de intrede van het coronavirus een van de knelpunten. "We hebben toen al met elkaar om tafel gezeten en geconstateerd dat het aantal evenementen geleidelijk toeneemt. Dat legt druk op de capaciteit van de politie en handhaving. Daarom hebben we gezegd: dat moet niet gekker worden."

Het inhalen van afgelaste evenementen gaat daarom "niet zonder meer gebeuren". Zeker niet in het toch al volgeplande najaar, met onder meer de viering van 3 oktober. "Maar er zijn nog veel meer activiteiten in de regio die dan veel inzet vragen", verklaart de burgemeester. "Daar moet je eigenlijk niks meer bij doen."

Lenferink wil regionaal overleg

De Leidse burgemeester wil nu in regionaal verband gaan overleggen over de suggesties die binnenkomen voor alternatieve data later dit jaar. "Als er dan nog ergens ruimte is, dan kunnen we dat eerlijk verdelen", zegt hij over de samenwerking tussen gemeenten.

Leiden Culinair heeft inmiddels al laten weten haar laatste editie met een jaar uit te stellen en ook andere evenementen zullen hun blik noodgedwongen alvast op 2021 moeten richten.