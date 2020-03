Beursplein MBO71, dat zich normaal gesproken inzet voor maatschappelijk werk in Leiden, is nu een platform voor hulpvragen en hulpaanbod rondom de coronacrisis.

Vrijwilligersorganisatie i-doe begon een half jaar geleden met Beursplein MBO71 om ondernemers en bedrijven te koppelen aan maatschappelijke organisaties. Nu wordt het plein ingezet om hulpvragen en hulpaanbod rondom de coronacrisis aan elkaar te knopen.

Initiatiefneemster Kirsten Zitman: "Er zijn nu heel veel initiatieven, allemaal mensen die willen helpen. Op Beursplein MBO71 laten we zien wat er is en delen we contactinformatie van andere platforms."

MBO71 is er voor Leiden en de buurgemeenten. Op het Beursplein wordt gehandeld in middelen en kennis. "Een advocatenkantoor helpt bijvoorbeeld een sportvereniging met juridische zaken en in ruil organiseert de sportclub een sportdag voor het advocaten", aldus Zitman.

