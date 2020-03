Het Leidse Druckerfonds stelt honderd keer 250 euro beschikbaar voor acties in Leiden die hulp bieden of aandacht schenken aan inwoners die dat ten tijde van de coronacrisis extra goed kunnen gebruiken.

Het Druckerfonds ondersteunt buurtacties die eenzaamheid of zorgen van kwetsbare mensen - denk aan ouderen, kinderen en gezinnen - tegengaan tijdens de COVID-19-pandemie.

Mensen met initiatieven in Leiden kunnen geld aanvragen bij het Druckerfonds. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de kosten voor een kaartenactie dekken, een grote kar boodschappen halen of maaltijden koken voor buurtbewoners of zorgmedewerkers.

Speciaal voor kleine corona-acties is er een versnelde aanvraag- en toekenningsprocedure, met binnen 24 uur uitslag. Een dag later wordt het geld gestort. Voorwaarde is dat het een actie is waarvan meerdere mensen of huishoudens profiteren.

