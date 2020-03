Een auto die geparkeerd stond op de Floresstraat in Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen.

De brandweer heeft de vlammen gedoofd, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. Ook een auto die voor het brandende voertuig stond, liep schade op.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.