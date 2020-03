Kickbokscentrum Team Atlas Leiden heeft bokszakken opgehangen in verschillende parken in de stad om boksers en kickboksers gelegenheid te geven om in training te blijven.

Dat is bij boksen ingewikkelder dan bij veel andere sporten, omdat boksen een contactsport is en er vanwege de uitbraak van het coronavirus gevraagd wordt om fysiek contact te mijden.

De stootzakken hangen in het Huigpark, het Stevenspark, in speeltuin De Vijf Hoven aan de Hoflaan en naast het gebouw van Team Atlas in het speeltuintje aan de Morsweg.

Bij de stootzakken hangen duidelijke instructies voor oefeningen en hygiëne. "Er staat duidelijk dat je met één persoon tegelijk moet gaan trainen, de zak voor en na gebruik moet ontsmetten en dat je 1,5 meter afstand moet houden van anderen." Voor het ontsmetten is een spray aanwezig", legt Eline van Bodegom namens Team Atlas uit.

Team Atlas heeft al verschillende keren aan de gemeente gevraagd of het ophangen van de zakken eigenlijk wel mag, maar daarop heeft de gemeente tot nu toe geen antwoord gegeven. "De wijkagenten waren erg positief, maar als de gemeente alsnog zegt dat het niet mag, dan halen we ze weer weg", zegt Van Bodegom.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.