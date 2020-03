De Leidse editie van het bekende gezelschapsspel Monopoly ligt vanaf donderdag in de schappen. Spelers kunnen op het bordspel hotels bemachtigen aan bijvoorbeeld het Rapenburg of de Doezastraat of worden de nieuwe eigenaar van Naturalis.

Leidenaren konden zelf straatnamen, pleinen en bekende gebouwen uit de sleutelstad suggereren tijdens de ontwikkeling van het spel. Zo zijn ook de Oude Singel en Morspoort in het spel beland en kun je lid worden van de 3 October Vereeniging.

VVV Leiden is gesloten in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, maar verkoopt een beperkt aantal bordspellen via een formulier op haar website.

Daarnaast is het spel ook te koop bij de Bruna in Leiden en bij De Vliegershop aan de Haarlemmerstraat.