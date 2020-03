Leiden Culinair, het jaarlijkse culinaire feest dat de afgelopen jaren noodgedwongen neerstreek op de Lammermarkt, gaat dit jaar niet door.

"Eigenlijk wilden we begin april pas een besluit nemen, maar als zelfs de Olympische Spelen niet doorgaan, wie zijn wij dan om niet hetzelfde te besluiten?", aldus voorzitter Rob van Marwijk.

De 35'e editie van Leiden Culinair zou komende zomer ook de laatste worden. De organisatie wil het evenement volgend jaar mogelijk op de Garenmarkt houden, waar het evenement eerder ook werd gehouden.

"Het moet een hele speciale editie worden", zegt Van Marwijk. "We willen daarom graag terug naar de Garenmarkt. Dat kon dit jaar sowieso nog niet, maar in 2021 is dat plein natuurlijk wel klaar."

Of de laatste Leiden Culinair inderdaad op de oude vertrouwde plek gehouden kan worden, is nog niet zeker. Of de hele setting met restaurants en terrassen past, is de organisatie nog niet helemaal duidelijk.

Leiden Culinair wil de trouwe deelnemers een hart onder de riem steken. "We zijn nu iedereen aan het bellen", zegt Van Marwijk. De sponsoren, de deelnemers. En daarna gaan we de website updaten. De restaurants die nu een afhaal- of bezorgservice hebben opgezet, gaan we daar een plekje geven."