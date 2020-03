Leiden

VVV Leiden verspreidt deze week een nieuwsbrief ondanks de afgelasting van evenementen tot 1 juni. De oorspronkelijke naam Uit in Leiden maakt plaats voor Thuis in Leiden en de brief staat vol met tips voor vermaak in eigen huis.