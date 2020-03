De herinrichting van de Hooigracht in Leiden loopt waarschijnlijk vertraging op door de coronacrisis. Het gaat vooralsnog om enkele weken vertraging, omdat er minder mensen tegelijkertijd op een locatie kunnen werken en het bovendien moeilijk is om werknemers in geval van ziekte te vervangen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de verantwoordelijke aannemer Van Gelder. Het bedrijf verwacht wel dat er voldoende speling in de planning zit om de straat tijdens het Leidens Ontzet (3 oktober) dicht te hebben.

Over een maand worden de werkzaamheden van de eerste fase naar verwachting afgerond. Dat is het deel tussen de Klokpoort en de Ir. Driessenstraat. Het Plein bij de Pelikaanstraat is inmiddels opnieuw aangelegd en ook de rijbaan aan diezelfde zijde is klaar. Momenteel wordt er gewerkt aan de kant van de Pelikaanhof en worden er bomen geplant.

Deze week begonnen graafwerkzaamheden op de Hooigracht bij de Nieuwe Rijn. Het betreft hier niet de start van de herinrichting, maar van voorbereidende werkzaamheden die Liander uitvoert aan kabels en leidingen in de grond. Rond 20 april starten de werkzaamheden van de volgende fase en gaat de Hooigracht zelf op de schop.