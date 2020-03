VVV Leiden verspreidt deze week een nieuwsbrief ondanks de afgelasting van evenementen tot 1 juni. De oorspronkelijke naam Uit in Leiden maakt plaats voor Thuis in Leiden en de brief staat vol met tips voor vermaak in eigen huis.

Zo staan in de nieuwsbrief overzichten van restaurants die thuisbezorgen en musea die virtuele rondleidingen aanbieden. Ook kunnen Leidenaren vanuit huis een cursus Leids volgen.

De winkel van de VVV Leiden is net als veel andere verkooppunten in de stad gesloten. Monique Moot, manager van de winkel, wil de Leidenaren daarom een alternatief bieden.

