Dringende oproep gemeenten Leidse regio: houd 1,5 meter afstand

De gemeenten in de Leidse regio roepen alle inwoners dringend op zich te houden aan het advies om afstand van elkaar te houden. Via sociale media wordt de oproep verspreid. Daarin worden nu ook specifiek plekken in de buitenlucht genoemd, omdat mensen er maar niet van doordrongen te lijken zijn dat 'sociale onthouding' de meest effectieve manier is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.