De gemeenten in de Leidse regio roepen alle inwoners dringend op zich te houden aan het advies om afstand van elkaar te houden. Via sociale media wordt de oproep verspreid. Daarin worden nu ook specifiek plekken in de buitenlucht genoemd, omdat mensen er maar niet van doordrongen te lijken zijn dat 'sociale onthouding' de meest effectieve manier is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Niet alleen jongeren lappen de adviezen tot nu toe massaal aan hun laars, ook volwassenen die noodgedwongen thuiszitten grijpen de situatie aan om allerlei klussen in en om het huis te doen. Daardoor worden bouwmarkten en tuincentra de afgelopen dagen overspoeld door mensen die inkopen komen doen.



Onbegrijpelijk vinden steeds meer mensen, die zich wel strikt aan de belangrijke voorschriften houden die overheden en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvaardigen. De roep om een totale 'lockdown' wordt daardoor steeds luider. In die situatie moeten alle winkels en bedrijven verplicht de deuren sluiten en mag niemand meer naar buiten.