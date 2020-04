Een groep studenten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is samen met buitenlandse wetenschappers een grootschalig enquêteonderzoek gestart naar de maatregelen rondom het coronavirus.

In het onderzoek vragen de studenten naar de reactie van mensen op de maatregelen die overheden nemen. Met deze data willen ze bijdragen aan de bestrijding van het virus.

Het idee begon bij een groep studenten geneeskunde, die aan hun coschappen bezig waren. Tijdens coschappen lopen studenten mee in het ziekenhuis als coassistenten. Door de uitbraak van het coronavirus waren ze echter gedwongen hiermee te stoppen.

De studenten wilden in hun vrije tijd toch een bijdrage leveren en besloten een onderzoek op te zetten. "Gaandeweg sloten ervaren epidemiologen, masterstudenten en buitenlandse wetenschappers uit onder meer Berlijn zich bij ons aan om het onderzoek ook internationaal uit te zetten", laten ze weten.

'Mate waarin mensen zich aan overheidsmaatregelen houden is cruciaal'

Het creëren van afstand tussen burgers is voor overheden de belangrijkste maatregel om de verspreiding van het virus te beperken en te vertragen. "De mate waarin mensen zich hieraan houden, is van cruciaal belang voor hun effect op de volksgezondheid", benadrukken de onderzoekers.

"Ons doel is om inzicht te krijgen in de informatiebronnen die mensen gebruiken. We willen weten wat hun mening is over de genomen maatregelen en ook of ze er daadwerkelijk naar handelen."

Nadat de data in verschillende landen zijn verzameld willen de studenten ze zo snel mogelijk gaan analyseren en delen met instanties die ermee aan de slag kunnen.

