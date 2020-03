Bij Universiteit Leiden zal vanaf aanstaande maandag tot en met het einde van het collegejaar geen fysiek onderwijs meer gegeven worden. In plaats daarvan vinden alle colleges en tentamens plaats via internet, zo maakte de universiteit donderdag bekend.

Door de maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis was al eerder besloten om eerst voorlopig alleen op afstand college te geven. De universiteit laat donderdag weten hier tot aan het einde van het studiejaar mee door te gaan en tot september geen fysiek onderwijs meer te geven.

Hoe het verder gaat met de practica van verschillende studies, zoals oefenen met patiënten bij Geneeskunde, is nog niet bekend. "We onderzoeken of onderwijs op afstand een haalbare vervanging is, of dat practica bijvoorbeeld later in het programma kunnen worden ingehaald", zo is te lezen in het bericht op de universiteitswebsite.

"Mochten de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld worden, dan sluiten we niet uit dat bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing weer ingevoerd kunnen worden. Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar."

Alle gebouwen van universiteit vooralsnog dicht

Alle promoties zijn inmiddels afgelast tot in elk geval 6 april en alle gebouwen van de universiteit zijn vooralsnog dicht.

De medezeggenschapsverkiezingen, waarin studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de universiteitsraad en de faculteitsraden, zijn tot nader order uitgesteld.

Alleen voor studenten die belangrijke bestanden op universiteitscomputers hebben staan, is er een regeling getroffen. Zij kunnen de universiteitsbibliotheek bellen om een afspraak te maken, waarna ze voor twintig minuten achter een computer worden toegelaten, om hun bestanden op te halen.

De Hogeschool Leiden heeft vooralsnog veel minder rigoureuze maatregelen genomen. In elk geval tot en met 6 april is al het contactonderwijs vervangen door online onderwijs, maar over de periode daarna is nog geen besluit genomen.

Het gebouw blijft vooralsnog open voor studenten die een locatie nodig hebben om te studeren en ook de cateringfaciliteiten zijn beperkt geopend.

