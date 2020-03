De 34-jarige ex-waterpolocoach Koen P. uit Leiden heeft donderdag in de rechtbank van Den Haag zes jaar celstraf opgelegd gekregen wegens het meermalen verkrachten van en het plegen van ontucht met vier, voornamelijk minderjarige, meisjes die hij als waterpolospeelsters in opleiding had.

Ook moet P. een schadevergoeding betalen voor het geestelijk leed dat hij de slachtoffers heeft aangedaan. In twee andere zaken is hij vrijgesproken.

Een aantal van de meisjes was bang voor de status die P. genoot in de waterpolowereld, verklaarden ze. Daarom zouden ze gezwegen hebben. Ook waren ze bang dat, als ze seks weigerden, ze niet meer mochten spelen.

Volgens de rechtbank was P. zich er van bewust dat hij grote invloed op de slachtoffers had. "Hij heeft hier misbruik van gemaakt. Hij heeft zijn invloed gebruikt voor de bevrediging van zijn eigen seksuele lusten en de slachtoffers bewogen tot seksuele handelingen", oordeelt de rechtbank.

Het misbruik door P. begon volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2012. Het gebeurde in Nederland, maar volgens justitie ook op trainingskamp in Servië en op een toernooi in Griekenland. Daar zou hij een meisje via WhatsApp hebben gevraagd om naar zijn kamer te komen voor seksuele handelingen. P. ontkent dat.

De misbruikzaak kwam aan het licht toen twee meisjes aangifte tegen hem deden. In juni 2018 werd P. aangehouden.