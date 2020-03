Leiden

Voedselbank Leiden niet in zwaar weer: 'Blijven open tot bittere eind' Slideshow Infographic Video

De voedselbank in Leiden blijft volgens voorzitter Karel van Schie "open tot het bittere eind". Het filiaal kampt in tegenstelling tot veel andere vestigingen in Nederland niet met een tekort aan vrijwilligers. Onder anderen de locaties in Etten-Leur en Den Haag gingen dicht, omdat te veel vrijwilligers behoren tot de groep die extra kwetsbaar is voor het coronavirus.