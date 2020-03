De politie is op zoek naar getuigen van twee incidenten waarbij zwaar vuurwerk door brievenbussen is gegooid op 26 januari in de Paul Krugerstraat en in de Johannes Verhulststraat in Leiden.

De ontploffingen van het zware vuurwerk hebben behoorlijke schade aan de woningen veroorzaakt.

De recherche in Leiden onderzoekt beide incidenten en is op zoek naar getuigen. Een eventueel verband tussen beide incidenten staat niet vast, maar kan ook nog niet met zekerheid worden uitgesloten.

De recherche vraagt iedereen die op 26 januari tussen 5.30 uur en 6.00 uur iets verdachts gezien heeft in de omgeving van de Paul Krugerstraat of de Johannes Verhulststraat, dit te melden.