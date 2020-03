De voedselbank in Leiden blijft volgens voorzitter Karel van Schie "open tot het bittere eind". Het filiaal kampt in tegenstelling tot veel andere vestigingen in Nederland niet met een tekort aan vrijwilligers. Onder anderen de locaties in Etten-Leur en Den Haag gingen dicht omdat te veel vrijwilligers behoren tot de groep die extra kwetsbaar is voor het coronavirus.

Vooralsnog kampt de voedselbank Leiden ook niet met een tekort aan voedsel. Dinsdagochtend kwam een grote levering van fruit binnen, die eigenlijk naar de basisscholen zou gaan. Een deel hiervan zal aan andere voedselbanken worden geschonken.

De Voedselbank Leiden opent dinsdagmiddag om 12.00 uur haar deuren, een uur eerder dan normaal. Het uitdelen van tassen gebeurt aan de achterkant van het gebouw. Hierbij wordt contact zoveel mogelijk beperkt. Ook de koffieruimte is gesloten.