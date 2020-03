Leiden

Een automobilist is maandagochtend tegen een betonnen wegafscheiding op de Rijnsburgerweg in Oegstgeest gereden. De man is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.