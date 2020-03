De hotelbranche heeft het zwaar sinds de intrede van het coronavirus in Nederland. Veel Leidse hotels houden de deuren tijdelijk gesloten en de crisis heeft al meerdere werknemers hun baan gekost.





Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) kondigde zondag aan dat horeca gesloten moest blijven, maar de maatregel geldt niet voor hotels, mits de bijbehorende restaurants, bars en café's dicht gaan.

Het wegblijven van klanten heeft ervoor gezorgd dat directeur Lorenzo van Beek van Boutique Hotels van Leyden acht van zijn elf personeelsleden moest ontslaan. "Een paar van hen waren al acht jaar in dienst."

City Hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt is maandag gesloten tot in ieder geval het einde van de maand. Ook Holiday Inn Leiden sloot haar deuren. "We volgen de richtlijnen van de overheid", laat een woordvoerder weren. Het hotel heeft al het overgebleven voedsel geschonken aan de voedselbank.

Maar er zijn ook hotels die de deuren juist open houden, weet voorzitter Frans Schohaus van het Hoteloverleg Leiden. "Het zou toch te gek voor woorden zijn als wetenschappers of artsen, die voor de ziekenhuizen in de weer zijn, nergens kunnen slapen."