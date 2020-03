Burgemeester Lenferink denkt dat de Leidse woensdagmarkt deze week door kan gaan. Er moet dan wel voor worden gezorgd dat er geen grote groepen mensen bij elkaar komen. Op dit moment wordt er nagedacht over welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

"Ik denk dat we dit goed met elkaar kunnen regelen", zegt de burgemeester over de woensdagmarkt. Ook zijn collega wethouder Yvonne van Delft (Economie) is op dit moment met anderen aan het nadenken over hoe het aantal mensen op de markt gereguleerd kan worden. Hij vervolgt: "Ik zie niet goed in waarom we de markt moeten verbieden. Wat dat betreft is het toch een grote openlucht supermarkt."

Op het Stadskantoor in Leiden zijn de meeste plekken leeg, want ook veel medewerkers van de gemeente Leiden werken thuis. Toch gaat een groot deel van de directe dienstverlening door. Zo kunnen paspoort en rijbewijs nog worden opgehaald. Ook wordt vuilnis, glas en papier gewoon opgehaald.

Lenferink: "Het is belangrijk om dat door te laten gaan. We moeten geen Italiaanse toestanden krijgen waar het vuil ophoopt op straat. Dat kunnen we nu nog goed organiseren en dat willen we zo lang mogelijk volhouden."

Lenferink is ervan overtuigd dat Leiden de situatie aankan. "Ik zou het fijn vinden als iedereen zich realiseert dat dit buitengewone omstandigheden zijn. We moeten er met elkaar uitkomen. Dus let ook een beetje op elkaar. Laten we ervan overtuigd zijn dat we dit met elkaar aan kunnen. Want dat kunnen we ook.