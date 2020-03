De man die zaterdagochtend bij het Korte Vlietpad in Leiden met zijn scootmobiel het water van de Vliet inreed, is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie maandag.

De man reed zaterdagochtend rond 11.00 uur met zijn scootmobiel in het water. Passerende wielrenners zagen dat gebeuren en zijn direct te hulp geschoten.

Twee van de wielrenners zijn de Vliet in gesprongen en kregen het slachtoffer snel uit het water waarna ze eerste hulp verleenden. Getuigen verklaren dat de man onwel werd voordat hij het water inreed.

Getuigen hebben verklaard dat de man onwel is geworden, waarna hij het water is ingereden. De hulpdiensten hebben het slachtoffer vervolgens gereanimeerd en in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Maandag werd bekend dat de man is overleden.