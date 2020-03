Alle drie de vestigingen van Mbo Rijnland in Leiden blijven zeker tot en met 31 maart dicht. Duizenden leerlingen van de locaties Lammenschans, Breestraat en Storm Buysingstraat hebben zaterdag een brief gekregen dat ze voorlopig niet naar school hoeven te komen.

Ook panden van Mbo Rijnland in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam, Woerden en Zoetermeer blijven de rest van de maand dicht. Het crisisteam van de school heeft het besluit zelf genomen. De sluiting is niet door autoriteiten opgelegd.

"De gezondheid van studenten en medewerkers is voor ons belangrijk. Daarnaast is er zoveel onzekerheid, onrust en onduidelijkheid over het coronavirus dat we dit besluit hebben genomen", aldus voorzitter Otto Jelsma van het College van Bestuur van de school in de brief aan de studenten van de onderwijsinstelling die vorig jaar alleen al in Leiden bijna 8.000 leerlingen had..

De docenten worden maandag nog wel op school verwacht. Dan volgt overleg over en voorbereiding op het geven van les op afstand. Per opleiding gaat de school bekijken hoe het oplopen van achterstanden zoveel mogelijk voorkomen kan worden.