De nieuwe fietsenstalling onder het gebouw van Lorentz in het centrum van Leiden is vrijdag geopend. Daarbij was geen publiek aanwezig om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Bijna vijfduizend fietsen kunnen er in de gloednieuwe fietsenstalling onder het gebouw van Lorentz tegenover het Centraal Station. De stalling is gratis te gebruiken.

Wethouders Fleur Spijker en Ashley North waren aanwezig bij de opening. Voor wethouder Spijker is de Lorentz-stalling de eerste mijlpaal in de vernieuwing van het stationsgebied, waar ze heel trots op is.

De opening van deze nieuwe stalling betekent niet dat andere stallingen in het stationsgebied verdwijnen. Voorlopig zet wethouder North vooral in op een uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen voor fietsen. Onder nieuwbouw De Geus, op de plek van de Jumbo aan de Stationsweg, moet ook een grote fietsenstalling komen.