Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het erbij in Leiden?

Bioscopen

Vooralsnog blijven de Leidse bioscopen Trianon, Lido en het Kijkhuis open. De filmtheaters kunnen open blijven door het aantal verkoopbare tickets sterk terug te draaien. Zo ontstaat er meer ruimte in de zalen en wordt het besmettingsrisico verkleind.

Alle zalen zullen maximaal voor 30 procent bezet zijn. Ook worden alle films de komende tijd zonder pauze vertoond.

Musea

Museum Boerhaave, de Lakenhal en het Rijksmuseum van Oudheden zijn gesloten tot 31 maart.

Bibliotheken

Alle activiteiten en evenementen in de bibliotheken van BplusC gaan niet door, zoals de opening van het Leidse Pilgrimjaar. De bibliotheken blijven wel open en lessen en cursussen gaan door.

Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal zijn tot en met 31 maart dicht. "Morgen starten we met overleg met de artiesten over mogelijkheden om voorstellingen later dit seizoen in te halen", laat directeur Nanette Ris weten.

Theater Ins Blau

Theater Ins Blau aan de Haagweg is ook dicht. Bezoekers met kaartjes worden geïnformeerd.

Naturalis

Naturalis is vanaf vrijdag ook gesloten.

Gebr. de Nobel

Poppodium Gebr. de Nobel is dichtgegaan. Waar mogelijk worden concerten verplaatst naar later dit jaar.

Schaatshal Leiden

Schaatshal Leiden heeft besloten om alle evenementen voor de rest van het schaatsseizoen te annuleren, zoals het publieksschaatsen en discoschaatsen op zondagen. Op alle overige uren blijft de schaatshal wel geopend.

Voorschotenloop

De Voorschotenloop gaat komende zondag niet door.

Slag om Leiden

De organisatie van de jaarlijkse pubquiz Slag om Leiden laat weten dat 'met een beetje pijn in het hart' de Slag om Leiden niet doorgaat. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum.

Opening Technolab

De opening van het nieuwe Technolab op het Bètaplein 28 is uitgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.