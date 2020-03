Leiden

De jeu-de-boulesbaan in het Stevenhofpark in Leiden is vrijdag geopend door wethouder Marleen Damen. De aanleg van de baan was een initiatief van de Vitality Club Stevenshof, die dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur met zo'n twintig mensen sport in het park.